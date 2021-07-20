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Избирательная комиссия Пермского Края (2020) | Фото: Накануне.RU

На выборы в пермскую гордуму выдвинулось 495 человек

Завершен прием документов от кандидатов в депутаты пермской гордумы. Как сообщили Накануне.RU в избиркоме, всего на выборы заявились 495 человек.

Из них 158 выдвигаются по одномандатным округам и 337 по партийным спискам.

Больше всего кандидатов выдвинули "Единая Россия" и КПРФ - 35 человек по спискам, 22 - по одномандатным округам, ЛДПР – 33 по спискам и 22 кандидата по округам, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 34 по спискам и 21 по округам. Столько же у партии "Новые люди".

Партия "Яблоко" будет представлена на выборах 26 "списочниками" и восьмью одномандатниками. Партия "Зеленая альтернатива" выдвигает по спискам 36 человек и трое кандидатов выдвигаются по одномандатным округам.

Также заверены списки партий "Родина" - 33 человека, "Коммунисты России" - 36 человек, "Партия пенсионеров" - 35 человек. По одномандатным округам от этих партий никто не выдвигается.

Еще 39 кандидатов намерены участвовать в выборах в одномандатных округах в качестве самовыдвиженцев.

Теперь кандидаты должны до 4 августа сдать документы на регистрацию. Партии, не освобожденные от сбора подписей, должны предоставить подписи избирателей (не менее 3832 и не более 4215). Решение о регистрации будет принято до 13 августа.

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Теги: пермская гордума, выборы, кандидаты, избирком, документы



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