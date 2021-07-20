20 Июля 2021
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Политика В России
роскосмос, воронежский механический завод, вмз,ракетные двигатели, протон, ангара,разгонный блок (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

ФСБ отнесла распространение данных о Роскосмосе к потенциальной угрозе для России

ФБС РФ предложила утвердить перечень сведений, которые не составляют государственной тайны, но при передаче их за границу могут быть использованы против России. Среди них - персональные данные военных и проблемы в "Роскосмосе".

Об этом говорится в проекте приказа директора ведомства, размещенном на официальном портале правовой информации.

К таким сведениям отнесены данные о целевых программах "Роскосмоса", об их финансировании, сроках исполнения, о финансовом состоянии госкорпорации, прогнозах ее развития, а также о проблемах, которые сдерживают развитие "Роскосмоса".

Кроме того, считается угрозой распространение информации о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуре.

Также в список вошли данные о закупках товаров и услуг для армии, соблюдение законности и морально-психологического климата в войсках, а также личная информация о военнослужащих и их семьях.

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Теги: фсб, роскосмос, военные данные



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