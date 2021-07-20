Система С-500 "Прометей" поразил скоростную баллистическую цель на полигоне Капустин Яр

Министерство обороны России сообщило об успешном испытании на полигоне Капустин Яр ЗРС С-500 "Прометей". Система выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. Цель была поражена, стрельбы подтвердили заданные тактико-технические характеристики. Также в оборонном ведомстве заявили о высокой надежности "Прометея".

В Минобороны также отметили, что после завершения полного цикла испытаний поставка первой системы С-500 планируется в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

В начале июля также сообщалось об успешном испытании комплекса, тогда были осуществлены боевые пуски зенитных управляемых ракет.

В конце июня, выступая на встрече с выпускниками военных вузов, Владимир Путин анонсировал скорое поступление "Прометея" на боевое дежурство. В апреле этого года разработчик проекта – концерт "Алмаз-Антей" – сообщил о почти полном завершении работы над С-500.

Предполагается, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе, основная задача комплекса – уничтожение баллистических ракет средней дальности.