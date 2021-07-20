В Челябинске задержан замминистра экологии - бывший активист Безруков
Задержан заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, передает корреспондент Накануне.RU.
Информацию о задержании подтвердили в пресс-службе областного правительства. О ситуации уже доложили губернатору Алексею Текслеру.
В региональном СК пообещали прокомментировать задержание чиночника позже.
Напомним, Виталий Безруков был назначен заместителем министра экологии региона в январе 2020 года. До назначения был руководителем общественной экологической организации - фонда "Моя планета".