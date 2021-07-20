В Сеть утекли данные о 7,8 млн платежных операций SMS-activate

В Telegram появилась база данных с 7,8 млн операций пользователей сервиса SMS-activate, сообщают "Известия" со ссылкой на сервис по мониторингу даркнета DLBI.

В файле содержатся в том числе частичные номера карт клиентов, банки-эмитенты и сроки действия "пластика". Кроме того, "утекла" также информация примерно о 160 тысячах почтовых адресов.

Сервис SMS-activate предоставляет виртуальные номера для приема СМС со всего мира. Причиной утечки мог стать открытый доступ по прямой ссылке к лог-файлу сайта, считают эксперты.

Ранее сообщалось, что в Сеть утекла информация о логинах и паролях более 1,2 млн россиян. Это выяснилось после того, как при помощи Bi.zone полтора миллиона россиян проверили свои учетные записи. Эти данные содержатся не только в даркнете, но и в обычном интернете, таким образом, мошенникам даже не нужно ее покупать.

Напомним, замруководителя Роскомнадзора Владимир Логунов предложил обязать операторов персональных данных компенсировать моральный вред жертвам мошенничества из-за утечки данных.