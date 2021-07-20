В 2021 году средняя ипотечная ставка превысит 7% - Хуснуллин

Средняя ипотечная ставка в 2021 году вырастит по сравнению с прошлым годом из-за повышения ключевой ставки и роста ставки по льготной ипотеке, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, отвечающий в правительстве за строительную отрасль.

"Если ставка Центробанка сейчас 5,5%, то к ней для расчета ипотечной ставки еще добавляется 1,5-2,5 процентных пункта. Но в силу того, что в первые полгода у нас была достаточно невысокая ставка, то среднегодовая по стране по итогам года будет выше 7%. Если мы в прошлом году ушли на показатель 7%, и даже где-то 6,5% у нас было в отдельных регионах, то сейчас, конечно, ставка немного повысится", - цитирует Хуснуллина ТАСС.

В декабре 2020 года средняя ставка по ипотеке, по данным Центробанка, составляла 7,36%.

По прогнозам аналитиков, уже в эту пятницу ЦБ повысит ключевую ставку до 6,5%, и это повышение едва ли станет последним в этом году. О повышении ставки по льготной ипотеке сообщил президент России – она вырастет с 6,5% до 7%.