20 Июля 2021
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Черняевский лес, Пермь, РЖД, гостиница, зонирование участка (2021) | Фото: facebook.com/andreevdnperm

В Перми общественники вновь выступают против строительства гостиницы РЖД

Скандал вокруг строительства гостиницы РЖД в Черняевском лесу неожиданно получил развитие, сообщает "Ъ".

В Перми состоялись публичные слушания, на которых участники обсудили установление на участке возле Дворца культуры железнодорожников (ДКЖ) зонирования, разрешающего строительство 10-этажной гостиницы для РЖД. Число участников слушаний было ограничено из-за пандемии коронавируса. Вместе с выступающими и представителями администрации на публичных слушаниях присутствовали не более 15 человек.

Площадь 10-этажного здания составит 1,3 тыс. кв. м. К гостинице компания намерена подвести новую дорогу, а близлежащую территорию благоустроить. Гостиница на новой площадке будет рассчитана на 300 постояльцев — курсантов учебного центра РЖД, который находится в Перми.

Изначально РЖД планировали построить гостиницу на своем участке по ул. Локомотивная, 1. Однако участок прилегает к Черняевскому лесу, который является особо охраняемой природной территорией. Общественники встали на защиту леса. Пермяки собрали более 2 тыс. подписей под петицией, а также направили около 100 писем в мэрию. В итоге РЖД уступили и согласились перенести строительство на альтернативный участок - в 7,3 тыс. кв. м засаженный тополями. Площадка находится в зоне Ц-4 с высотой строительства в четыре этажа.

"Здание переносится на другой участок, увеличивается расстояние до границы ООПТ "Черняевский лес". Фактически этот участок к ООПТ никакого отношения не имеет и не является буферной зоной. Мы здание отодвигаем от ЖК "Олимп" и выдвигаем фронтон на ул. Энгельса и Боровую",— приводит издание слова главного инженера строительной дирекции Свердловской железной дороги Антона Спиридонова.

Против установки на участке подзоны Ц-4 в 10 этажей выступила президент фонда "Обвинская роза", член "Зеленой коалиции" Елена Плешкова. Плешкова сослалась на архивные документы, согласно которым приватизация участка, из которого позже выделили и настоящий участок, была проведена якобы с нарушениями. По мнению природозащитницы, участок остался в федеральной собственности, так как от Пермского отделения СвЖД был передан ликвидированному учреждению. Сейчас общественники готовят соответствующее обращение в Генпрокуратуру РФ с жалобой на бездействие краевой прокуратуры, которая не нашла нарушений в ответ на их заявление.

Также общественница заявила, что участок является буферной зоной для ООПТ "Черняевский лес". Территория выполняет санитарно-защитную, микроклиматическую и инженерную функции не только для ООПТ, но и для домов по ул. Боровой, 28, 30, и для соседних пятиэтажных домов. Произрастающие там тополя оберегают жителей домов по ул. Боровой от атмосферного и шумового загрязнения и не дают повыситься уровню грунтовых вод. Плешкова предложила перенести гостиницу в другое место, а здесь организовать экопарк.

В РЖД заявили, что нарушений в передаче участка на ул. Локомотивной не было и краевая прокуратура не усмотрела нарушений в готовящемся проекте и передаче участка структурам РЖД. Имущество передается госкомпании по особому порядку, обратили внимание представители РЖД.

По завершении публичных слушаний всем участникам предложили в письменном виде представить свои замечания в администрацию Перми.

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Теги: Черняевский лес, Пермь, РЖД, гостиница, зонирование участка, альтернативный участок



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