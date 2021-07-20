Ущерб от наводнений в ФРГ оценивается в миллиарды евро

Ущерб от сильного наводнения на западе Германии оценивается в несколько миллиардов евро, сообщает Bild.

В Германском союзе страховщиков заявили, что наводнение 2021 года может стать одним из самых разрушительных с 2013 года. Тогда сумма ущерба составила 9,3 млрд евро.

По данным Федерального министерства транспорта, ущерб только в этой сфере составляет порядка 2 млрд евро, передает Regnum.

От последствий разгула стихии в Германии, по последним данным, погибли 163 человека, в основном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Кроме того, из-за наводнения режим ЧС объявлен на юго-востоке Баварии в районе Берхтесгаденер-Ланд. Напряженная ситуация складывается также на востоке другой германской земли – Саксонии.