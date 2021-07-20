20 Июля 2021
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Общество Челябинская область
Стройка (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске дольщики застройщика "Возрождение" получат компенсационные выплаты

В Челябинске дольщики одного дома застройщика ООО "Возрождение" получат компенсационные выплаты. Соответствующее решение принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства, передает корреспондент Накануне.RU.

"В рамках проведенного заседания Наблюдательным советом Фонда приняты решения о выплате компенсации 1 446 гражданам в шести субъектах РФ: в Новосибирской, Московской, Ростовской, Челябинской областях, в Забайкальском и Краснодарском краях", - говорится в сообщении.

ООО "Возрождение" возводило два многоквартирных дома в Ленинском районе. Для строительства были привлечены средства 77 дольщиков. В 2018 году прокуратура выявили признаки нецелевого расходования денежных средств, привлеченных для строительства многоквартирных домов. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В мае 2019 года застройщик был признан банкротом.

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Теги: дольщики, Возрождение,



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