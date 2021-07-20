Строительство трассы Казань - Екатеринбург потребует почти 500 млрд рублей

Стоимость работ по строительству трассы от Казани до Екатеринбурга составит 493 млрд руб. При этом не более 239,9 млрд руб. из них уйдут на бесплатные участки автодороги, которые находятся в ведении Росавтодора, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального дорожного агентства.

Однако это пока не окончательная сумма. Сказать точно, сколько будут стоить все дорожные работы можно только после госэкспертизы, которая завершится в 2022 г. При этом, на реализацию работ не потребуется средств Фонда национального благосостояния.

Напомним, что еще в июне стоимость трассы от Казани до Екатеринбурга оценивалась в порядка 260 млрд руб. еще в апреле текущего года Владимир Путин распорядился продлить автомобильную магистраль "Москва - Казань" до Екатеринбурга и завершить это строительство за три года. Он отметил, что подобные инфраструктурные проекты будут софинансироваться из Фонда национального благосостояния. Срок реализации проекта – 2024 г.

При этом, в конце июня вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, курирующий строительную отрасль, сообщил о сложностях со строительством скоростной автотрассы М12