20 Июля 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Строительство улиц, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске новые улицы прокладывают по графику

В Нижневартовске продолжается реализация крупных проектов по строительству сразу нескольких автомобильных дорог в новых микрорайонах города. Возведение транспортных артерий идёт в рамках как национального проекта "Жильё и городская среда", так и контракта жизненного цикла, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Возведение улицы Фармана Салманова идёт по соглашению между правительством Югры и Минстроем России о финансировании строительства дороги (программа "Стимул"), которое предполагает развитие жилищного строительства в городе. Во время рабочей поездки исполняющему обязанности главы Нижневартовска Дмитрию Кощенко представители подрядчика, которым является ООО "Шипка", рассказали, что сейчас работают над выторфовкой участка.

"Завершить строительство дороги, которая возводится в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", должны в 2024 г. Протяженность участка составляет более 1 км. Подрядчику предстоит создать проезжую часть, которая будет в себя включать четыре полосы для движения автотранспорта, тротуар, велодорожки, уложить инженерные коммуникации для освещения, а также ливнёвую канализацию. Подрядчик выполняет свою работу по графику, проблемных вопросов на данный момент нет", - сообщил директор МКУ "Управление капитального строительства Нижневартовска" Иван Силецкий.

Строительство улиц, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Как сообщалось ранее, улица Салманова продублирует Ханты-Мансийскую. Со временем новый участок автомагистрали разгрузит восточную часть города. Кроме того, придаст импульс строительству новых микрорайонов.

Продолжается возведение дороги и на улице Московкина. Этот участок строится по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой. Ранее к главе региона обращались жители новых микрорайонов с просьбой посодействовать в появлении дороги. Стройка идёт в рамках заключенного контракта жизненного цикла. В ноябре 2022 г. дорога должна быть открыта.

"Сотрудники АО "ГК "Северавтодор" ведут работу по устройству ливневой канализации, перекладке инженерных коммуникаций, вывозу непригодного грунта. Протяженность возводимого участка улицы Московкина – около 600 м. По проекту дорога включает три полосы для движения автотранспорта, тротуары, велодорожки, парковки, карманы для автобусных остановок. В рамках контракта жизненного цикла подрядчику предстоит построить участок дороги и обслуживать его в дальнейшем", - сообщил и.о. заместителя главы города, директора департамента строительства администрации Станислав Чеботарев.

Строительство улиц, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Работы также идут по графику. Кощенко отметил, что строящиеся дороги позволят не только создать более комфортные условия для жизни вартовчан, но и развивать квартал №32, где уже идёт строительство многоквартирного дома, а также перспективных кварталов №40 и №42.

Строительство улиц, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

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Теги: Строительство улиц, Нижневартовск



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