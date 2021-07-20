В Нижневартовске новые улицы прокладывают по графику

В Нижневартовске продолжается реализация крупных проектов по строительству сразу нескольких автомобильных дорог в новых микрорайонах города. Возведение транспортных артерий идёт в рамках как национального проекта "Жильё и городская среда", так и контракта жизненного цикла, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Возведение улицы Фармана Салманова идёт по соглашению между правительством Югры и Минстроем России о финансировании строительства дороги (программа "Стимул"), которое предполагает развитие жилищного строительства в городе. Во время рабочей поездки исполняющему обязанности главы Нижневартовска Дмитрию Кощенко представители подрядчика, которым является ООО "Шипка", рассказали, что сейчас работают над выторфовкой участка.

"Завершить строительство дороги, которая возводится в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", должны в 2024 г. Протяженность участка составляет более 1 км. Подрядчику предстоит создать проезжую часть, которая будет в себя включать четыре полосы для движения автотранспорта, тротуар, велодорожки, уложить инженерные коммуникации для освещения, а также ливнёвую канализацию. Подрядчик выполняет свою работу по графику, проблемных вопросов на данный момент нет", - сообщил директор МКУ "Управление капитального строительства Нижневартовска" Иван Силецкий.

Как сообщалось ранее, улица Салманова продублирует Ханты-Мансийскую. Со временем новый участок автомагистрали разгрузит восточную часть города. Кроме того, придаст импульс строительству новых микрорайонов.

Продолжается возведение дороги и на улице Московкина. Этот участок строится по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой. Ранее к главе региона обращались жители новых микрорайонов с просьбой посодействовать в появлении дороги. Стройка идёт в рамках заключенного контракта жизненного цикла. В ноябре 2022 г. дорога должна быть открыта.

"Сотрудники АО "ГК "Северавтодор" ведут работу по устройству ливневой канализации, перекладке инженерных коммуникаций, вывозу непригодного грунта. Протяженность возводимого участка улицы Московкина – около 600 м. По проекту дорога включает три полосы для движения автотранспорта, тротуары, велодорожки, парковки, карманы для автобусных остановок. В рамках контракта жизненного цикла подрядчику предстоит построить участок дороги и обслуживать его в дальнейшем", - сообщил и.о. заместителя главы города, директора департамента строительства администрации Станислав Чеботарев.

Работы также идут по графику. Кощенко отметил, что строящиеся дороги позволят не только создать более комфортные условия для жизни вартовчан, но и развивать квартал №32, где уже идёт строительство многоквартирного дома, а также перспективных кварталов №40 и №42.