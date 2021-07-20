Первые МС-21 будут только на 50% из отечественных комплектующих - Минпромторг

Самолет МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 будет сертифицирован не ранее 2023 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. При этом сертификация с американскими двигателями планируется на 2022 год.

Сейчас опытный образец с отечественными двигателями прилетел из Ульяновска в подмосковный Жуковский, после авиасалона МАКС здесь пройдут испытания борта, после чего ожидается начало сертификации, рассказал министр в интервью "Российской газете".

По словам главы Минпромторга, доля российских комплектующих в МС-21 с иностранными двигателями по стоимости составляет около 50%, с российскими двигателями эта доля увеличится до 70%. Для сравнения "Суперджет" по стоимости на 80% состоит из зарубежных компонентов.

"Интеграторы ключевых систем самолета, в том числе бортового радиоэлектронного оборудования, и разработчики программного обеспечения - это уже российские компании. Головные поставщики комплексной системы управления, системы измерения воздушных сигналов, шасси, системы кондиционирования - тоже наши. Мы будем продолжать программу импортозамещения, чтобы у нас было две версии МС-21 - для внутреннего рынка с российской компонентной базой и для внешних рынков с опциональными иностранными составляющими", - рассказал Мантуров.