20 Июля 2021
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Экономика В России
МС-21-300 с двигателями ПД-14. (2020) | Фото: пресс-служба корпорации &quot;Иркут&quot;

Первые МС-21 будут только на 50% из отечественных комплектующих - Минпромторг

Самолет МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 будет сертифицирован не ранее 2023 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. При этом сертификация с американскими двигателями планируется на 2022 год.

Сейчас опытный образец с отечественными двигателями прилетел из Ульяновска в подмосковный Жуковский, после авиасалона МАКС здесь пройдут испытания борта, после чего ожидается начало сертификации, рассказал министр в интервью "Российской газете".  

По словам главы Минпромторга, доля российских комплектующих в МС-21 с иностранными двигателями по стоимости составляет около 50%, с российскими двигателями эта доля увеличится до 70%. Для сравнения "Суперджет" по стоимости на 80% состоит из зарубежных компонентов.

"Интеграторы ключевых систем самолета, в том числе бортового радиоэлектронного оборудования, и разработчики программного обеспечения - это уже российские компании. Головные поставщики комплексной системы управления, системы измерения воздушных сигналов, шасси, системы кондиционирования - тоже наши. Мы будем продолжать программу импортозамещения, чтобы у нас было две версии МС-21 - для внутреннего рынка с российской компонентной базой и для внешних рынков с опциональными иностранными составляющими", - рассказал Мантуров.

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Теги: мс-21, пд-14, денис мантуров, комплектующие



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