20 Июля 2021
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Коллаж, Алексей Орлов, мэрия Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

"Дети ждать не будут": мэр Екатеринбурга рассказал о строительстве детсадов и школ

Мэр уральской столицы Алексей Орлов написал новую колонку для газеты "Вечерний Екатеринбург". Главной темой номера стало строительство социальных объектов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в колонке под названием "Дети ждать не будут" Орлов рассказал о строительстве детсадов и школ, а также поделился дальнейшими планами. По его словам, за последние 20 лет Екатеринбург добился огромного прогресса: когда-то нехватка мест в детских садах города измерялась десятками тысяч, но к середине 2010-х дефицит был устранен полностью.

"Любой желающий может получить место в детсаду в пределах своего административного района. Идиллия? Ни в коем разе. Я отлично понимаю, что людям нужны места в садиках в шаговой доступности. Районы-то у нас огромные: например, живущим в Академическом нет абсолютно никакой радости от детсада в центре", - отметил градоначальник.

детский сад, стульчики(2019)|Фото:Накануне.RU

Он добавил, что схожая ситуация сложилась и со школами.

"Не дело, когда в передовом мегаполисе дети ютятся в ветхих зданиях, которым более полувека, да еще и учатся в несколько смен! Поэтому строим, ремонтируем и будем продолжать это делать", - пообещал мэр.

По его данным, темпы работ удалось увеличить в сравнении с прошлыми годами. В 2021 году будет сдано сразу семь объектов, а еще больше - в последующие годы.

"Как говорит один мой коллега, высшая награда для главы города - это фраза из уст горожанки-матери: "Ну, что ж, особых претензий к вам нет". Будем стремиться!", - заключил Алексей Орлов.

Напомним, недавно глава Екатеринбурга утвердил нормативы по школьному питанию на предстоящий учебный год.

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Теги: Орлов, детсады, строительство, Екатеринбург



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