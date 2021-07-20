20 Июля 2021
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Политика В России За рубежом
посольство РФ в США (2017) | Фото: www.bbc.com

Посольство РФ заявило о последствиях появления гиперзвуковых ракет США в Европе

Посольство России в США предостерегло США от размещения гиперзвуковых ракет на территории Европы.

Как говорится в Twitter дипведомства, такой шаг будет "крайне дестабилизирующим" и повысит вероятность случайного конфликта.

19 июля Минобороны России сообщило, что фрегат "Адмирал Горшков" из Белого моря успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели на побережье Баренцева моря.

В Пентагоне заявили, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" могут дестабилизировать обстановку в мире, так как они способны нести ядерную боеголовку, передает Regnum.

"США, в отличие от них, развивают гиперзвуковое оружие, которое не может применяться в ядерном оснащении", — добавил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

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Теги: гиперзвуковые ракеты, сша, европа, посольство рф



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