Посольство РФ заявило о последствиях появления гиперзвуковых ракет США в Европе

Посольство России в США предостерегло США от размещения гиперзвуковых ракет на территории Европы.

Как говорится в Twitter дипведомства, такой шаг будет "крайне дестабилизирующим" и повысит вероятность случайного конфликта.

19 июля Минобороны России сообщило, что фрегат "Адмирал Горшков" из Белого моря успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели на побережье Баренцева моря.

В Пентагоне заявили, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" могут дестабилизировать обстановку в мире, так как они способны нести ядерную боеголовку, передает Regnum.

"США, в отличие от них, развивают гиперзвуковое оружие, которое не может применяться в ядерном оснащении", — добавил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.