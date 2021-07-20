Несколько ракет выпущены по президентскому дворцу в Кабуле во время молитвы

Несколько ракет упали рядом с президентским дворцом в Кабуле во время молитвы по случаю праздника Курбан-байрам.

Сообщений о возможных пострадавших или жертвах не поступало, пишет Regnum.

По данным телеканала 1ТV в Twitter, рядом с дворцом прозвучали три взрыва.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода из страны военного контингента США и НАТО. 4 июля стало известно об очередной атаке группировок движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) в приграничном районе, в результате которого несколько тысяч таджикских военнослужащих были вынуждены отступить.

18 июля правительство Афганистана и движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) не смогли придти к договоренности о кратковременном прекращении огня на время мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).