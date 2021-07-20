Российские ученые запатентовали эффективный способ лечения ВИЧ

Российские ученые запатентовали новый способ лечения ВИЧ. Исследования проводились в центре фтизиопульмонологии и инфенционных заболеваний Минздрава РФ.

"Полностью вылечиться от данного заболевания невозможно, в связи с чем пациенты получают препараты пожизненно. Необходимость многолетнего приема препаратов обусловливает высокий риск развития нежелательных явлений. В 90% схем лечения входит препарат тенофовир, имеющий долгосрочную токсичность в отношении воздействия на почки и кости. Новый метод лечения заключается в том, что на старте применяется тройная схема, включающая тенофовир, а через шесть месяцев после достижения первичной эффективности лечения пациенты переводятся на двойную схему: долутегравир и эмтрицитабин", - цитирует РИА Новости ученых.

Поскольку через шесть месяцев первичного лечения формируется собственный иммунный ответ против ВИЧ, двойная терапия оказывается достаточной для полного подавления вируса, пояснили в центре. Оба компонента двойной схемы уникально подобраны, так как усиливают друг друга.

Схема не имеет ни непосредственной, ни отсроченной токсичности и обладает максимально возможной долгосрочной эффективностью и переносимостью, подчеркнули разработчики.