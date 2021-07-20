На Южном Урале экс- начальника управления районной мэрии будут судить за халатность

Бывшего начальника управления экономики администрации Нагайбаского района будут судить по обвинению в халатности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2014-2017 гг. обвиняемая согласовала покупку восьми жилых помещений, предназначенных для распределения нуждающимся из числа детей-сирот. Однако квартиры являются непригодными для проживания.

В настоящий момент инициирован вопрос по расторжению в судебном порядке договоров по приобретению указанных квартир. Главе Нагайбакского района внесено представление с требованием устранить причины, способствовавшие совершению преступления.