Якушев о новом кураторе УрФО: "Это эффективный управленец"

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев прокомментировал назначение заместителя председателя Правительства Юрия Борисова куратором УрФО.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин назначил каждому федеральному округу курирующего вице-премьера. Они будут отвечать за социально-экономическое развитие регионов, а новые полномочия будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам. Юрий Борисов будет курировать Уральский федеральный округ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства УрФО, Владимир Якушев отметил, что назначение кураторов облегчит для региональных властей работу с аппаратом федерального правительства, министерствами и ведомствами.

"Это позволит быстрее находить эффективные решения. Уральский федеральный округ - крупнейший центр тяжелой и оборонной промышленности страны. Поэтому логично, что нашим куратором стал Юрий Иванович Борисов, отвечающий за эту сферу на посту вице-премьера. Юрия Ивановича знаю по совместной работе в правительстве. Это профессиональный и эффективный управленец", - заявил полпред.

По его словам, опыт и энергия Борисова помогут регионам округа успешно решать задачи, поставленные президентом России.

"Мы нацелены на продуктивную и слаженную работу", - заключил Владимир Якушев.