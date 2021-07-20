Более 2 тысяч жителей Эльмаша присоединились к дворовой вакцинации

20 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Дворовая вакцинация на Эльмаше в Екатеринбурге (2021) | Фото: Алексей Вихарев

Более 2 тысяч жителей Эльмаша присоединились к дворовой вакцинации

На Эльмаше продолжается дворовая вакцинация, организованная "Медицинской фракцией" в Екатеринбурге. Только за вчерашний день от коронавируса поставили прививку еще 130 человек.

Как написал в своем Telegram-канале основатель фракции, депутат гордумы Алексей Вихарев, за все время существования дворовой вакцинации, от коронавируса привилось свыше 2 тыс. эльмашевцев. Только 9 июля общее число екатеринбуржцев, привившихся подобным образом составляло чуть больше 1 тыс. человек.

"Вакцинация во дворах оказалась очень востребованной. Не нужно искать, где есть вакцина, все быстро, без мучительных очередей. Нужно только заранее записаться, чтоб врачи рассчитали и привезли точное количество препарата. С этим строго", - отмечает депутат.

Число желающих привиться продолжает расти. Сегодня и завтра поставить прививку не отходя далеко от дома смогут жители Академического, а в четверг снова жители Эльмаша.

Напомним, что записаться на дворовую вакцинацию можно в общественной приемной Алексея Вихарева: +7 912 207-19-54, +7 (343) 301-16-00 или написав сообщение в социальных сетях депутатов.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: коронавирус, прививка, дворовая вакцинация, Эльмаш



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети