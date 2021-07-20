Более 2 тысяч жителей Эльмаша присоединились к дворовой вакцинации

На Эльмаше продолжается дворовая вакцинация, организованная "Медицинской фракцией" в Екатеринбурге. Только за вчерашний день от коронавируса поставили прививку еще 130 человек.

Как написал в своем Telegram-канале основатель фракции, депутат гордумы Алексей Вихарев, за все время существования дворовой вакцинации, от коронавируса привилось свыше 2 тыс. эльмашевцев. Только 9 июля общее число екатеринбуржцев, привившихся подобным образом составляло чуть больше 1 тыс. человек.

"Вакцинация во дворах оказалась очень востребованной. Не нужно искать, где есть вакцина, все быстро, без мучительных очередей. Нужно только заранее записаться, чтоб врачи рассчитали и привезли точное количество препарата. С этим строго", - отмечает депутат.

Число желающих привиться продолжает расти. Сегодня и завтра поставить прививку не отходя далеко от дома смогут жители Академического, а в четверг снова жители Эльмаша.

Напомним, что записаться на дворовую вакцинацию можно в общественной приемной Алексея Вихарева: +7 912 207-19-54, +7 (343) 301-16-00 или написав сообщение в социальных сетях депутатов.