Петр Порошенко заявил, что через год Крым вернется в состав Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко поздравил мусульман с Курбан-байрамом и заявил, что "коренные крымские татары в следующем году будут свободно праздновать Курбан-байрам в украинском Крыму".

"В эти праздничные дни желаю крымскотатарским братьям и сестрам, всем украинским мусульманам счастья, гармонии, благополучия! Считаю, что совместными усилиями мы обязательно победим агрессора и вернем Крым домой. И скоро в украинском Крыму коренные крымскотатарцы будут свободно праздновать Курбан-байрам. В следующем году - в Бахчисарае! Крым это Украина!" – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он не уточнил, каким образом собирается через год попасть в Крым.