В Тюмени два пассажира "Газели" сгорели заживо после того, как машина врезалась в автобус

В Тюмени на улице Республики произошла смертельная авария – "Газель" врезалась в автобус и сгорела. Двое из пяти ехавших в ней людей сгорели заживо, а пятилетнюю пассажирку выбросило из машины, сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИБДД.

В 23.10 19 июля возле дома №252а по Республики грузопассажирская "Газель" врезалась в заднюю часть автобуса "ЛИАЗ" 11-го маршрута, поворачивавшего на конечную остановку. В автобусе не было пассажиров, только водитель и кондуктор, они не пострадали.

От сильного удара "Газель" загорелась и сгорела полностью. В ней ехали пять человек. Погибли двое из пятерых, мужчина и женщина, они так и остались сидеть в машине. Личности этих людей устанавливаются. 33-летний водитель и 42-летняя пассажирка "Газели" госпитализированы с различными травмами. Пятилетнюю девочку, находившуюся в салоне "Газели", при ударе выбросило из машины, сейчас она находится в больнице. Маленькая пострадавшая называет себя Вероникой Викторовной, говорит, что ехала с мамой. Возможно, эта та женщина, которая сгорела в машине. Её родных ищут

Предварительно, у водителя автомобиля "Газель" имелись признаки опьянения, степень опьянения установит анализ крови, который взят в больнице. Мужчина, зарегистрированный в Ишиме, в июне 2020 г. лишён водительских прав на 19 месяцев за "пьяную" езду. В этом году он повторно задержан за аналогичное нарушение, на него было возбуждено уголовное дело. В марте этого года лишён права управления транспортом на 24 месяца и приговорен к 240 часам обязательных работ. В "Газели" было установлено не зарегистрированное в ГИБДД газобаллонное оборудование.