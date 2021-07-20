В России предложили уголовно наказывать за призывы к отказу от вакцинирования

Член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести уголовную ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, сообщает RT.

В письме на имя министра юстиции Константина Чуйченко общественник указал, что "часть общества отказывается прививаться, пропагандируя домыслы о "вреде" вакцин".

Петров особо отметил "обескураживающие" новости о медицинских работниках, которые распространяют "вредительскую информацию о вакцинировании". Также он напомнил о появлении "черного рынка" поддельных сертификатов о вакцинации и QR-кодов.

По мнению Петрова, подобные действия должны подпадать под статью Уголовного кодекса.

По данным СМИ, порядка 20% российских медиков (или каждый пятый врач) не рекомендуют пациентам прививаться от COVID-19, это данные опроса, проведенного среди высшего и среднего медперсонала сервисом "Актион Медицина". Основная причина – недоверие к российским вакцинам.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о скором введении санкций в отношении россиян, которые отказываются делать прививку от коронавирусной инфекции. По словам политика, законодательство изменится после осенних выборов в Госдуму.