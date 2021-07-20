20 Июля 2021
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Общество В России
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

В России предложили уголовно наказывать за призывы к отказу от вакцинирования

Член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести уголовную ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, сообщает RT.

В письме на имя министра юстиции Константина Чуйченко общественник указал, что "часть общества отказывается прививаться, пропагандируя домыслы о "вреде" вакцин".

Петров особо отметил "обескураживающие" новости о медицинских работниках, которые распространяют "вредительскую информацию о вакцинировании". Также он напомнил о появлении "черного рынка" поддельных сертификатов о вакцинации и QR-кодов.

По мнению Петрова, подобные действия должны подпадать под статью Уголовного кодекса.

По данным СМИ, порядка 20% российских медиков (или каждый пятый врач) не рекомендуют пациентам прививаться от COVID-19, это данные опроса, проведенного среди высшего и среднего медперсонала сервисом "Актион Медицина". Основная причина – недоверие к российским вакцинам.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о скором введении санкций в отношении россиян, которые отказываются делать прививку от коронавирусной инфекции. По словам политика, законодательство изменится после осенних выборов в Госдуму.

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Теги: отказ от вакцинирования, врачи, уголовное наказание



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