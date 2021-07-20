Названы сроки объединения ПФР и ФСС

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования могут объединиться не ранее 2023 года.

Как заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, данный процесс предусматривает переходный период. Как отметила зампред правительства, власти России давно работают над унификацией страховых взносов и возможностью объединения ПФР и ФСС.

Как отметила Голикова, согласно мировому опыту, объединенный фонд обязательного социального страхования должен стать уникальной управленческой структурой в публичной собственности, передает ТАСС.

В начале февраля текущего года председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении нового главы Пенсионного фонда России. Одновременно был освобожден от должности Максим Топилин, занимавший этот пост до сих пор.

Новым руководителем ПФР стал Андрей Кигим, ранее занимавший должность главы Фонда социального страхования.

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