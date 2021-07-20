Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией

Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией.

Согласно решению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, рейсы между двумя странами не будут выполняться до 17 августа включительно, сообщает "Прайм".

Напомним, самолеты перестали летать из России в Турцию и Танзанию из-за небезопасной ситуации с коронавирусом с 15 апреля. Исключение сделано для двух рейсов в неделю по направлению Стамбул - Москва и вывозных рейсов.