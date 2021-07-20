На трассе Пермь – Екатеринбург погибли трое

19 июля около 13 часов на 178 км автодороги Пермь – Екатеринбург произошла смертельная авария, в результате которой три человека погибли и еще один получил серьезные травмы.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель ВАЗ-2114 выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем "Тойота".

В результате погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. Водитель и пассажир иномарки в тяжелом состоянии были госпитализированы. Позже впоследствии водитель "Тойоты" скончался.

Автомобилем ВАЗ-2114 управлял молодой человек 1999 года рождения, который за свой пятимесячный водительский стаж девять раз привлекался к административной ответственности, при этом пять раз за неиспользование ремня безопасности. В момент аварии ни водитель, ни пассажир — девушка 2004 года рождения не были пристегнуты ремнями безопасности. В момент столкновения девушку выбросило из салона автомобиля.

Молодые люди — жители Красноуфимска, которые возвращались из Перми.

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