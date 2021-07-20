Голикова заявила о снижении смертности от ВИЧ, туберкулеза и младенческая

За пять месяцев текущего года младенческая смертность в России, а также смертность от злокачественных новообразований, туберкулеза и болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией, снизились.

Как заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, отмечается увеличение смертности, связанной с коронавирусом и его последствиями. В 2021 году в стране замедлился темп снижения рождаемости - до минимума за последние пять лет, сообщает "Коммерсант".

Как писало Накануне.RU, резко возросшая убыль населения России в 2020 году ставит очень неприятный вопрос: что будет происходить дальше? Вернется ли все к прежнему уровню или мы имеем дело с чем-то более зловещим? К сожалению, анализ показывает второе.