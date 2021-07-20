Путин: Рост экономики в 2021 году составит около 4%

Российский президент Владимир Путин заявил, что власти ставят целью рост ВВП в текущем году на уровне около 4%.

По словам главы государства, безработица почти вернулась к допандемийному уровню. Как отметил Путин, преодолеть кризисные явления удалось благодаря "гибкой макроэкономической политике, мерам поддержки предпринимательства и высокотехнологичных отраслей".

Президент отметил, что нужно использовать такие тенденции для повышения уровня жизни людей, пишет "Коммерсант".

Минэкономразвития готовится официально обновить макроэкономический прогноз на ближайшие три года. Ведомство улучшит его, повысив, например, предполагаемый рост ВВП в 2021 году до 3,3% (в текущей версии указано 2,9%).

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