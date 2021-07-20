Росавиация не дала авиакомпаниям доступ к полетам на курорты Египта

Федеральное агентство воздушного транспорта России отклонила все заявки авиаперевозчиков на полеты из РФ в египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада, следует из приказа ведомства.

Официально причину отказа в Росавиации не называют. По данным РБК, это связано с отсутствием рекомендаций оперштаба. Перевозчики в общей сложности подали заявки на полеты в Египет по 231 направлению.

Тем временем, в Египте продолжают смягчать антиковидные ограничения в ожидании возвращения на курорты российских туристов. Как отмечают аналитики АТОР, это сделано с "прицелом" на возвращение российских туристов, когда они смогут прибывать на курорты Красного моря прямыми рейсами.