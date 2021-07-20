20 Июля 2021
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Экономика В России
Хлеб, пекарня, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

ФАС не видят оснований для роста цен на хлеб

Федеральная антимонопольная служба России не видит предпосылок для роста цен на хлеб в стране.

Как сообщили в ведомстве, в случае, если будет выявлен необоснованный рост цен на данную продукцию, будут приниматься меры антимонопольного реагирования, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении с августа цен на их продукцию на 7-12%.

Это объясняется подорожанием маргарина и упаковочного материала.

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Теги: ФАС, хлеб, продукты



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