Кабмин РФ планирует запустить 5G через три года

Российское правительство намерено запустить работу 5G в крупных городах через три года.

Как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сети будут работать на отечественном оборудовании. Работы по внедрению связи нового поколения ведет корпорация "Ростех". Также стало известно, что через три года будут запущены космические аппараты для обеспечения интернетом населенных пунктов с низкой плотностью населения, куда проложить оптоволокно "очень дорого". Речь идет об Арктике и Северном морском пути, пишет "Коммерсант".

Напомним, в 2020 году компания МТС первой в России получила лицензию на оказание услуг по передаче данных в формате 5G. Связь в формате пятого поколения будет осуществляться в диапазоне 24,25-24,65 ГГц по стандарту 5G/IMT-2020.