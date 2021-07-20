Суд отправил в СИЗО виновницу ДТП с двумя погибшими детьми

В Москве Тверской суд изменил меру пресечения Валерии Башкировой, которая обвиняется в наезде на трех детей на пешеходном переходе.

Домашний арест ей заменили пребыванием в СИЗО. Суд изменил меру пресечения после смерти в больнице второго ребенка. 18-летняя девушка будет находиться в изоляторе до 16 сентября, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 16 июля на улице Авиаторов в Москве автомобиль наехал на троих детей в сопровождении родителей, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Двое из детей погибли.

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