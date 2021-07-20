Минпромторг: запрет на пластиковую упаковку - крайняя мера
Минпромторг России считает ограничение производства и оборота изделий из трудно перерабатываемого пластика крайней мерой.
Там выступили с инициативой об углубленной переработке, чтобы предупредить экономические последствия для производителей данных товаров. Как отмечает ведомство,
прямые запреты необходимо будет обосновывать с точки зрения обязательств РФ перед Всемирной торговой организацией, пишет "Интерфакс".
Ранее Российский экологический оператор определил одноразовые товары и элементы упаковки, которые предлагается запретить в России. Окончательный список будет утверждаться совместно с Минприроды и Минпромторгом.