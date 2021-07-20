Хуснуллин: До конца года должна быть запущена льготная ипотека на индивидуальное жилье

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что кабмин вместе с Банком России должен запустить программу кредитования индивидуального жилищного строительства до конца текущего года.

Как отметил глава государства Владимир Путин, он рассчитывает на запуск проекта в эти сроки. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что "должны быть земельные участки, должно начать строиться жилье, потому, что это залоговое кредитование", передает "Коммерсант".

1 июля в России изменились условия льготной ипотеки, и спрос россиян на покупку жилья по госпрограмме упал вдвое, тем не менее итоги программы оцениваются как положительные, в экономику за 6 месяцев через ипотеку поступило около 5% ВВП, созданного за соответствующий период.

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