Шолбан Кара-оол: Мои действия направлены на благо Тувы, кем бы я ни был

18 июля бывшему главе Тувы Шолбану Кара-оолу исполнилось 55 лет. Как он написал на своих страничках в соцсетях "дни рождения, как помню, всегда посвящал тому, чтобы близкие люди, соратники и все коллеги, почувствовали командный дух, это по-своему сближало нас в общих делах, связанных с задачами развития республики". Но в этот раз пандемия внесла коррективы и юбиляр отмечал личный праздник в семейном кругу.

А как раз накануне дня рождения Шолбан Кара-оол впервые после добровольной отставки с поста главы региона пообщался с журналистами, которые инициировали встречу и пришли в гости к человеку, с которым плечом к плечу прошли большой путь. Собеседниками стали председатель Союза журналистов Тувы Эльвира Лифанова, известный в республике журналист Ирина Качан, а также в беседе участвовала сенатор от региона Дина Оюн.

Как истинные акулы пера журналистки начали с "эксклюзива" - правда ли, что юбиляр удостоен высокой государственной награды - ордена почета. Шолбан Кара-оол, смущаясь, прямо подтверждать эту информацию не стал, ответил в том духе, что подождать надо до обнародования публичного.

К слову, общение бывшего тувинского главы с журналистами прошло на открытом воздухе и с соблюдением социальной дистанции. А сам Шолбан Валерьевич в разговоре подчеркнул, что меры, которые сейчас принимает правительство республики вынужденные: "Если будут защищены жизни людей, то значит меры правильные".

Поинтересовались гостьи, как Кара-оол организует свою жизнь теперь, ведь его работа - вступил в должность заместителя генерального директора ПАО «РусГидро» - в столице, а семья в Кызыле. Экс-руководитель Тувы ответил честно: тяжеловато, так как для него понятие дом - это родная Тува.

Но Шолбан Кара-оол напомнил, что, уходя в отставку он заявил, что и дальше будет делать все, что в его силах на благо жителей родной республики: "Я и дальше все буду делать ,чтобы все мои действия были направлены на благо республики, кем бы я ни был. И жить на два города, но при этом нести ответственность за свою малую родину, это мне кажется - счастье. Вот, например, у Сергея Кужугетовича Шойгу это хорошо получается.

По словам Шолбана Валерьевича, Шойгу живет своей малой Родиной. «Он по своим масштабам и статусу живет в Москве, его задачи вовсе не связаны с Тувой. Но при этом вот он, Шойгу присутствует везде, в Туве. Он всегда помогает нам и хочет быть в родных местах. Недавно мы тут 11 дней были».

Экс-глава Тувы рассказал, как министр обороны, каждый день делал многокилометровые переходы по родной тайге, горам. "Он от этого наслаждение получает. Я даже не знаю, откуда у него такая космическая энергия. А это, наверное, любовь к родине", - сказал Шолбан Кара-оол.

Конечно, журналисты не могли не коснуться выборной повестки. Тем более, что Министр обороны Шойгу оказался во главе списка "Единой России", а Шолбан Кара-оол, как стало известно, в июне, вошел в число лидеров списка "Единой России" на выборах в Госдуму по территориальной группе №5.

Как сказал экс-глава республики, в Туве считают большой и радостью, и ответственностью, что Сергей Шойгу представляет правящую партию на выборах в Госдуму. В ходе беседы Кара-оол очень тепло вспоминал о семье Сергея Шойгу, его родителях, которых он знал. По его словам, Александра Яковлевна и Кужугет Серээвич - основательные человечища. Это была крепчайшая семья, в которое все было построено на взаимном уважении и любви. И в этой любви были воспитаны дети.

После внесенных изменений в Конституцию страны роль партии, которая станет правящей по итогам выборов, явно вырастет, теперь формирование правительства будет в значительной степени " в руках" Госдумы. И это в ходе беседы отметили все.

Шолбан Кара-оол считает предстоящие выборы в Государственную думу для Тувы большим экзаменом и перспективами. Я не имел права быть в стороне, и благодарен, что высший совет партии и, конечно, Сергей Кужугетович, и все руководители партийные, остановились на моей скромной кандидатуре. Приложу все усилия, чтобы и Сергея Кужугетовича поддержать, и чтобы перед избирателями представить реальные дела. Чтобы земляки знали, почему мы идем в Государственную думу, что мы намерены делать и отчитаться о пройденном пути перед своими избирателями, " - сказал Шолбан Кара-оол.

Спрашивали журналисты и о том, как отразится уход Кара-оола с поста главы Тувы на ходе исполнения индивидуальной программы развития региона. "Власть должна быть сменяемой. Я руководил республикой 14 лет. Когда пришел на пост, таких механизмов, как индивидуальная программа не было. Было трудно, тогда система была слишком политизирована и состояла из гигантского парламента, в дела вмешивались олигархи, манипулировали властью, и даже на уровне муниципалитетов каждый тянул на себя. В первый период было очень тяжело. Четыре года работал с парламентом, который был настроен просто против исполнительной власти», - отметил Шолбан Кара-оол.

Первые четыре года пролетели, по его словам, в политических передрягах, которые в конечном итоге удалось разрешить с помощью народа референдумом. «Люди определили, что нам такой массивный парламент не нужен, пусть он будет максимально боеспособным и компактным, оптимальным в тех реалиях», - вспомнил о события тех лет Шолбан Кара-оол.

Экс-глава Тувы считает, что результаты, которые достигнуты были Тувой под руководством его команды управленцев, для нового состава исполнительной власти республики - хорошая стартовая позиция, крепкая платформа. "Я очень надеюсь, что правительство Тувы и временно исполняющий обязанности - надеюсь, выборы пройдут хорошо - от достигнутого будут идти вперед. Не отрицая того, что есть. Результаты осязаемы, их можно потрогать. Например, сегодня прилетел из Москвы и рад тому, что наша взлетная полоса стала идеальной. Есть все возможности, чтобы развивать аэропорт до международного. Наработки и решения правительства России уже есть, мы этого достигли. И так во многих и ключевых направлениях. И я уже вижу наметки, где прослеживается хозяйственный подход», - сказал Шолбан Кара-оол.

Он отметил, что с Владиславом Ховалыгом он общается и старается его поддерживать по мере возможности, рассказывая о своем опыте.

Тувинские журналисты поинтересовались, что входит в круг обязанностей Кара-оола на посту заместителя руководителя "Русгидро". "Являюсь заместителем генерального директора по работе с органами власти и общественностью, " - сказал Шолбан Кара-оол и добавил ,что в сферу его обязанностей также входит работа по сибирскому региону, в том числе, и проработка возможностей переезда исполнительного комитета в Красноярск.

Завершая беседу, Шолбан Кара-оол обратился к землякам: " Я до конца жизни буду стараться служить интересам республики. И где будет больше возможностей для оказания помощи, реальных действий на благо республики, туда я и буду стремиться, " - сказал Кара-оол.

Он напомнил, что энергодефицит в республике все еще есть: "Здорово, что власти Тувы эту проблему понимают. Мы обсуждали с Владиславом Товарищтайовичем (Ховалыг), что очень важно добиваться развития проекта строительства сети от Шушенского до Турана и через Тоджу или Кызыл протянуть ее до Сарыг-Сепа далее, чтобы закольцевать сеть по региону с той линией, которую мы построили между Чаданом и Кызылом.

В завершении Шолбана Валерьевича попытали на тему юбилея. Спросили, что первое приходит в голову в день рождения. Юбиляр ответил ,что первое, что приходит в голову - поехать к матери и поблагодарить за жизнь.