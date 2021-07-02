Где доказательства: Волкова обязали подтвердить слова о Пригожине в суде

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила о будущем судебном заседании по иску Евгения Пригожина к Леониду Волкову. Слушания пройдут в Твери, где зарегистрирован Волков.

Напоминаем, что ранее петербургский бизнесмен подал на соратника Навального заявление в суд по статье о клевете. Тиражируемые Волковым заявления не имеют отношения к действительности, и сам навальнист не доказал истинность своих утверждений. Таким образом, слова ответчика являются заведомой ложью и наносят вред деловой репутации, чести и достоинству предпринимателя.

«Суд затребовал у ответчика доказательства факта соответствия действительности распространенных об истце сведений. Юристы компании «Конкорд» считают, что за каждый противоправный поступок, нарушитель закона должен отвечать по закону, и уверены, Пролетарский районный суд Твери вынесет справедливое решение», — сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, представители Пригожина акцентировали внимание на том, что исковое заявление не имеет какого-либо политического подтекста и направлено лишь на убеждение ответчиков в необходимости действовать в соответствии с законами РФ.

Ранее СМИ сообщали, что юристы Евгения Пригожина обнаружили в публикациях от имени Волкова состав уголовного преступления.