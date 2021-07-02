В Нижнем Тагиле заболевших коронавирусом отправляют в психиатрическую больницу

В Нижнем Тагиле все усложняется ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В данный момент несколько крупнейших городских больниц переполнены заболевшими COVID – 19. Так полностью переполнен коечный фонд больницы №1 и инфекционная больница: все этажи отданы под ковидных пациентов. Как сообщил источник Накануне.RU в данный момент не госпитализируют больных даже с КТ – 2, в связи с отсутствием мест.

Кроме того, больных чумой 20 – х годов 21 века отправляют в психиатрическую больницу, находящуюся за городом.

Ранее для больных легкой формой вируса был выделен санаторий Руш. Но с наступлением летних каникул и заселением детей в оздоровительные лагеря от данной практики отказались. Также заболевших тагильчан везут в клиники близлежащих городов: Кушвы, Верхней Туры, Нижней Салды.

«Во вторую волну 500 - 600 вызовов скорой помощи за сутки по Тагилу было с диагнозом «коронавирус», а сейчас 800 - 900! Особенность третьей волны в том, что молодежь стала болеть тяжелее. Так есть летальные исходы в возрастной категории от 20 до 40 лет», - отметил наш собеседник.

В оперативном штабе Свердловской области нашему изданию подтвердили

перепрофилирование психиатрической больницы.

"Маршрутизация в каждом муниципалитете зависит от ряда факторов, в том числе от возможностей, которые имеются у медучреждений, где развернуты "ковидные" госпитали, в конкретное время. В частности, пациентов из Нижнего Тагила, в случае, если требует ситуация, переводят в медучреждения Кувшвы, Нижней Салды. Кроме того, в Нижнем Тагиле задействовано отделение, развернутое в психиатрической больнице", - заключили в инстанции.