02 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Люди под дождем (2020) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбург тонет, ливневки не справляются. В Уральскую столицу пришел ливень с градом и грозой. Резко подорожало такси

В Екатеринбург, изнывающий от жары последние несколько дней, наконец пришел дождь. И всего за полчаса погрузил город под воду. В социальных сетях горожане публикуют видео и фото: счастливчики из своих квартир, а те, кому повезло меньше - из авто.

Всего за несколько минут к дождю присоединился сильный град и гром.

Ливневки не справляются с таким количеством воды, из-за чего машины, да и люди, буквально утопают. Яндекс-карты показывают 8-балльные пробки, а стоимость такси из центра на окраину в некоторых случаях достигает 1 тыс. руб.

Стоимость такси во время града в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

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Теги: Екатеринбург, дождь, град, пробки, лужи



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