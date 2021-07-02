Екатеринбург тонет, ливневки не справляются. В Уральскую столицу пришел ливень с градом и грозой. Резко подорожало такси

В Екатеринбург, изнывающий от жары последние несколько дней, наконец пришел дождь. И всего за полчаса погрузил город под воду. В социальных сетях горожане публикуют видео и фото: счастливчики из своих квартир, а те, кому повезло меньше - из авто.

Всего за несколько минут к дождю присоединился сильный град и гром.

Ливневки не справляются с таким количеством воды, из-за чего машины, да и люди, буквально утопают. Яндекс-карты показывают 8-балльные пробки, а стоимость такси из центра на окраину в некоторых случаях достигает 1 тыс. руб.