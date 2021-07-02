02 Июля 2021
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Общество Челябинская область
Метрошка, футбол (2021) | Фото: РМК

Победители фестиваля детского дворового футбола "Метрошка" посетят базу клуба "Зенит"

Русская медная компания в шестой раз поддержала фестиваль детского дворового футбола "Метрошка". Благодаря ее помощи организаторы не только провели турнир всероссийского уровня с участием более 6 тысяч юных спортсменов, но и обеспечить уникальный приз для победителей - поездку в гости к ФК "Зенит", сообщили в пресс-службе РМК.

Юные футболисты будут тренироваться на базе академии именитого клуба, посетят один из матчей Чемпионата России по футболу или международную игру, сыграют ряд товарищеских матчей с детскими командами "Зенита". У каждого начинающего спортсмена появится возможность блеснуть перед футбольными педагогами и скаутами и – в перспективе – получить шанс начать профессиональную футбольную карьеру. Ранее один из победителей фестиваля Влад Савичев из Челябинска получил приглашение в академию футбольного клуба.

Метрошка, футбол,(2021)|Фото: РМК

"У нас большие планы на этот сезон: много новых городов, новых регионов. Я рад, что фестивалю помогают на местах, мы находим новых сторонников и единомышленников. "Метрошка" развивается, появляются свежие идеи для того, чтобы нашим участникам было интересно, чтобы они продолжали заниматься спортом и вести активный образ жизни. Очень надеюсь, что всё получится, и турнир 2021 года войдёт в историю наших соревнований как самый масштабный и зрелищный", - рассказал автор и организатор проекта "Метрошка" Дмитрий Борщев.

Крупнейший в России региональный фестиваль детского дворового футбола "Метрошка" дает возможность детям из малых и средних городов развить свои спортивные качества, познакомиться со сверстниками из других населенных пунктов и субъектов РФ и получить путёвку в большой спорт. В 2021 году в нем принимают участие около 6 тыс. юных футболистов из 36 городов и 12 регионов. Победители дивизионов встретятся на Суперкубке в Челябинске в сентябре.

Метрошка, футбол,(2021)|Фото: РМК

"Поддержка спорта – одно из ключевых направлений в социальной политике РМК. Мы помогаем детским спортивным клубам на территориях присутствия, строим воркаут-площадки и парки, хоккейные корты и даже целые спортивные комплексы. Здоровый образ жизни, доступность занятий физкультурой, корпоративный спорт – всем этим направлениям мы уделяем большое внимание", - отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

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Теги: Метрошка, футбол, РМК, Зенит,



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