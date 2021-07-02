02 Июля 2021
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шашлыки, мясо, мангал (2018) | Фото: Накануне.RU

«Это ОПГ из депутатов и трусливые чиновники!»: бизнесмен, которому не дали достроить глэмпинг в Мичуринском, о своем поражении

В поселке Мичуринский города Екатеринбурга поставлена точка в войне местных жителей и бизнесмена Романа Сурина. Городские власти убедили предпринимателя демонтировать беседки для отдыха и прекратить строительство бани. Ранее люди, живущие рядом, выступали против глэмпинг – зоны. О итоге истории корреспонденту Накануне.RU рассказали в пресс – службе мэрии столицы Урала.

"В ходе переговоров с господином Суриным достигнуты договоренности об освобождении участка от временных построек. Другой участок для строительства глэмпинга ему предоставлен не будет", - пояснили в администрации.

Бизнесмен же пояснил, что все его постройки в том месте были законны и обвинил чиновников в трусости, а политиков в связи с ОПГ.

"Это трусливые чиновники в связке с ОПГ из депутатов решили привычным способом не получить по шапке от федералов. Все мои постройки были законны", - заключил Роман Сурин.

Напомним, что активисты стали протестовать против зоны отдыха в конце мая. Жители окрестных домов утверждали, что коммерсанты ведут работы с нарушениями, а с ними не был выстроен диалог.

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Теги: Мичуринский, парк, беседки, Екатеринбург, Роман Сурин



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