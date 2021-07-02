02 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

На Средний Урал поступило свыше 30 тысяч доз вакцин от коронавируса

На территорию Свердловской области прибыла очередная партия вакцины от коронавируса. 31,2 тыс. доз препарата сегодня доставил фармацевтический холдинг "Нацимбио" Госкорпорации Ростех. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, следующая поставка в размере 14,4 тыс. доз будет доставлена до конца текущей недели.

"Учитывая возросший объем потребности в вакцинах в регионах и увеличение объема выпуска вакцин в гражданский оборот, в конце июня "Нацимбио" нарастила объем обработки поступающих вакцин. Средний объем отгрузки вакцин в неделю увеличился до 8 млн доз. Созданные логистические мощности холдинга на сегодняшний день позволяют оперативно обеспечивать отгрузки вакцин в регионы", – рассказали в компании.

Компания "Нацимбио" была создана Госкорпорацией Ростех в 2013 г. На данный момент холдинг занимается поставкам 90% вакцин, применяемых для плановой иммунизации населения России. Помимо этого, компания также занимается развитием биофармацевтических предприятий – НПО "Микроген" и "ФОРТ", которые специализируются на разработке и выпуске по полному циклу вакцин и других биофармацевтических препаратов.

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Теги: коронавирус, вакцина, партия



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