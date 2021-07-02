02 Июля 2021
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Общество В России
судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

В редакцию Readovka пришли приставы с постановлением о блокировке сайта

В редакцию издания Readovka пришли приставы с постановлением о блокировке сайта информационного ресурса.

Как сообщается в телеграм-канале издания, приставы нагрянули без решения суда. Журналисты говорят, что постановления не получали.

За день до этого у Readovka состоялся суд с депутатом Госдумы от "Единой России" Дмитрием Саблиным, где он потребовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте.

В прошлом году сайт СМИ также пытались заблокировать по иску Саблина. Депутат требовал удалить публикацию, в которой сообщалось, что он, якобы, незаконно получил контрольный пакет акций "Совхоза им. Ленина" Павла Грудинина. В итоге изданию выписали штраф в 50 тыс. рублей за отказ самостоятельно заблокировать свой сайт.

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Теги: Readovka, блокировка сайта, Денис Саблин



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