В редакцию Readovka пришли приставы с постановлением о блокировке сайта

В редакцию издания Readovka пришли приставы с постановлением о блокировке сайта информационного ресурса.

Как сообщается в телеграм-канале издания, приставы нагрянули без решения суда. Журналисты говорят, что постановления не получали.

За день до этого у Readovka состоялся суд с депутатом Госдумы от "Единой России" Дмитрием Саблиным, где он потребовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте.

В прошлом году сайт СМИ также пытались заблокировать по иску Саблина. Депутат требовал удалить публикацию, в которой сообщалось, что он, якобы, незаконно получил контрольный пакет акций "Совхоза им. Ленина" Павла Грудинина. В итоге изданию выписали штраф в 50 тыс. рублей за отказ самостоятельно заблокировать свой сайт.