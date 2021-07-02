В московской "Пятерочке" на стенде "Ура, каникулы!" заметили пиво

Москвичи заметили пиво на стенде "Ура! Каникулы!" в одном из магазинов сети "Пятерочка".

Фото было сделано сегодня в столичном магазине по адресу ул. Электрозаводская, 32/1. Возмущенные очевидцы направили снимок в редакцию Накануне.RU.

В пресс-службе сети назвали произошедшее ошибкой персонала.

"Мы провели дополнительный инструктаж персонала о необходимости соблюдения правил выкладки и мерчендайзинга. Выявленное несоответствие будет устранено в ближайшее время", - пояснили там.