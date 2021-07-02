02 Июля 2021
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Высшая школа экономики (2021) | Фото: Высшая школа экономики

Назначен новый ректор ВШЭ вместо мужа Набиуллиной

Исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики стал Никита Анисимов, бывший глава Дальневосточного федерального университета. Ему 43 года и он — кандидат физико-математических наук. В 2019 году он номинировался в ректоры МГУ, считается, что ему симпатизирует Виктор Садовничий.

Напомним, вчера основатель и бессменный ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил об отставке после 28 лет на посту. При этом он останется научным руководителем ВШЭ вместо Евгения Ясина. Ярославу Кузьминову 64 года. Среди руководителей ведущих университетов страны больше него на посту находятся только Виктор Садовничий Анатолий Торкунов, ректоры МГУ и МГИМО соответственно.

Кузьминов был одним из авторов реформы образования 1997 года, участвовал в работе над "Стратегией-2020" и другими реформами экономики и системы госуправления, поддержал повышение пенсионного возраста в России. Известен и как муж главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

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Теги: Высшая школа экономики, Ярослав Кузьминов



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