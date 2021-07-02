02 Июля 2021
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Набережная, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

На набережной Нижневартовска начался ремонт

В Нижневартовске продолжается преображение одного из излюбленных мест отдыха – городской набережной. В частности, со стороны старой части города, в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", ведется реконструкция, сообщили Накануне.RU в мэрии.

По окончанию реконструкции на набережной появятся детские тематические площадки, выставочный комплекс об исследователях и ученых, площадка для организации крещенских купаний, прокат спортивного инвентаря, площадка для занятий спортом, пешеходные зоны и зоны для велодорожек и бега. А на участке от гостиничного комплекса "Жемчужина Сибири" до улицы Мусы Джалиля начался ремонт. На данной территории работы ведет подрядчик из Ханты-Мансийска.

"В этом году мы запланировали отремонтировать верхнюю часть набережной. Ее протяженность составляет около 850 м. Здесь будут произведены работы по замене сломанной гранитной плитки, а также покраска металлических частей ограждения. Кроме того, в амфитеатре будет отремонтирован зрительный зал. На это из городского бюджета выделены 60 млн руб. Обновление городской набережной производится при поддержке ПАО "НК "Роснефть", - рассказал заместитель директора МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" Геннадий Котляров.

Набережная, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Специалисты добавляют, что из-за ремонта замки, которые были оставлены молодожёнами на ограждениях, установленных вдоль тротуара, будут демонтированы. Это необходимо, чтобы подрядчик смог провести восстановление гранитных колон. Здесь работы начнут с понедельника, 5 июля. Вартовчане, желающие забрать свой замок на память, могут позвонить по телефону МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" 63-13-10.

Добавим, что на отсутствие гранитной плитки и имеющиеся на ней сколы не раз обращали внимание вартовчане. Сообщения об этом в соцсетях были зафиксированы системой ЦУР "Инцидент-менеджмент". Они были взяты в работу структурными подразделениями администрации Нижневартовска. Завершить ремонтные работы на пешеходном бульваре набережной реки Оби подрядчик, согласно заключенному контракту, должен до конца октября.

Набережная, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

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Теги: Нижневартовск, набережная, ремонт



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