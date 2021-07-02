"Хочется, чтобы патриотизм был умным". Представители "Стенографии" предложили перенести арт с Александром Невским в другое место

Стрит-арт с изображением Александра Невского на стене между Театром эстрады и зданием на 8 Марта, 13 в Екатеринбурге собираются перенести в другое место. С такой инициативой выступил сооснователь международного фестиваля уличного искусства "Стенограффии" Андрей Колоколов, команде которого и предстояло разрисовать данную площадку.

Как рассказал в ходе конференции Колоколов, "яркое цветное пятно" выпадает из общей картины местности, да и нарисовано "не очень хорошо". Однако самым страшным является то, что арт не несет в себе совершенно никакой информации.

"Хочется, чтобы патриотизм был умным. В голове рассматриваем, чтобы Невского перенести. В переговоры включимся в ближайшее время. Архитектурные эскизы готовы, их много, один лучше другого. Есть надежда сделать рисунок в этом месте, а Невского перенести туда, где он будет смотреться более органично", – заявил Колоколов.

По его словам, вести переговоры предполагается с депутатом гордумы Анастасией Немец, которая и являлась организатором мурала. Изначально, улицу должен был украсить арт в стиле "мокьютектура", сравнимый с "Серознаменной группой" 2018 г. на ул. Восточной в Екатеринбурге.

Напомним, что авторами стрит-арта являются художники компании "Граффити 24", которые организовывала фестиваль уличного искусства Public Art. Рисунок был приурочен к 800-летию со дня рождения "защитника земли русской" князя Александра Невского. Правда до этого, стеной должна была заняться команда "Стенографии", но вышло недоразумение.