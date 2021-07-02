02 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
уголовное дело (2013) | Фото:

В Магнитогорске возбудили шесть уголовных дел из-за фиктивных справок об отсутствии COVID-19

В Магнитогорске задержали мигрантов с поддельными медицинскими справками об отсутствии коронавирусной инфекцией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Шесть граждан ближнего зарубежья при обращении за оформлением патентов на осуществление трудовой деятельности и вида на жительство в Российской Федерации предъявили медицинские справки об отсутствии COVID-19. Однако было установлено, что ПЦР-тест и необходимые анализы они не сдавали.

По данному факту возбуждено шесть уголовных дел. Один иностранец находится под подпиской о невыезде, еще пятерым мера пресечения будет избрана в ближайшее время. Мигрантам грозит арест на срок до 6 месяцев за использование заведомо подложных документов.

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Теги: уголовное дело, мигранты, коронавирус, справка,



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