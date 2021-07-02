ФСБ опасается побега Сафронова за границу, - адвокат

Следователь ФСБ считает, что советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, окажись на свободе, может бежать из страны при помощи иностранных спецслужб.

По словам адвоката Ивана Павлова, следствие заявило, что Сафронов может скрыться на территории дипломатических представительств или консульств, а позже, при помощи сотрудников иностранных спецслужб, покинуть Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

30 июня Мосгорсуд продлил на три месяца арест советнику главы "Роскосмоса", обвиняемому в государственной измене.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года в Москве. Напомним, ФСБ считает, что он передавал секретную информацию спецслужбам Чехии через иностранца. СМИ писали, что Мартин Лариш, чешский знакомый Ивана Сафронова, по версии следствия, завербовал его восемь лет назад.