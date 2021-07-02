Суд разрешил первому замминистра МУГИСО посещать министерство

Свердловский областной суд разрешил первому заместителю министра МУГИСО Елене Николаевой посещать ведомство, где она работает.

Напомним, ранее Кировский районный суд Екатеринбурга установил Николаевой ограничение в виде запрета определенных действий, среди них - запрет на посещение министерства и общение с другими обвиняемыми по делу. Чиновнице предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (три эпизода по части 3 статьи 285 УК РФ) и присвоении или растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

Адвокат Елены Николаевой подал апелляцию. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, по итогам ее рассмотрения мера пресечения в виде запрета определенных действий оставлена без изменения.

"Вместе с этим, исходя из конкретных фактических обстоятельств по делу и в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, областной суд исключил установленный судом первой инстанции запрет нахождения Николаевой в МУГИСО и подведомственных ему предприятиях, запрет отправления и получения почтово-телеграфных отправлений, а также уточнил запреты на общение с использованием телефона и интернета", - добавили в инстанции.

Напомним, ранее стали известны новые подробности дела бывшего главы МУГИСО Алексея Пьянкова.