Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-схиигумена Сергия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов).

Напомним, сейчас Сергий находится под арестом в Москве. Он был задержан в декабре 2020 года в ходе спецоперации в Среднеуральском женском монастыре, который находился под его контролем. Расследование дела было завершено в мае этого года.

"Утверждено обвинительное заключение", - сообщила Накануне.RU адвокат Романова Светлана Герасимова. По ее словам, речь идет о статьях 110.1 (Склонение к совершению самоубийства), 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 (Самоуправство) УК РФ.

Когда дело передадут в суд, пока неизвестно.

Напомним, сам отец Сергий уже заявил, что он не вернется в Среднеуральский монастырь.