"Эрмитаж Урал" готов удивлять Екатеринбург тремя этажами произведений искусств

В Екатеринбурге состоялось долгожданное открытие культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал". 1 июля музей посетили министр культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а сегодня возможность насладиться выставкой была предоставлена журналистам и читателям Накануне.RU.

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Для гостей и жителей уральской столицы "Эрмитаж-Урал" начнет полноценно функционировать с 3 июля. Стоимость стандартного билета 300 руб., для льготной категории граждан – 100 руб. и бесплатно для студентов. Одновременно на трех этажах музея может находится до 400 человек, при этом соблюдая социальную дистанцию, что особенно важно в период коронавирусной инфекции.

Специально для тех, кто любит в одиночестве наслаждаться произведениями искусства, организаторы выставок подготовили аудиогид, с несколькими часами лекций. В них голос профессионального диктора расскажет об истории каждого из более чем 260 экспонатов, доступных глазу посетителей. При этом большая часть экспонатов хранится в первом на Урале фондохранилище с реставрационными возможностями, построенном специально для музея. Окунуться в искусство помогут и экспликации, которые находятся в залах в свободном доступе. Гулять по экспозициям, фотографироваться и культурно обогащаться посетители могут с 11 утра и до 8 вечера каждый день кроме понедельника.

Часть третьего этажа отдана постоянной мемориальной экспозиции "В глубоком тылу", которая посвящена истории эвакуации "Эрмитажа" на Урал в военные годы. В связи с теснотой помещения предусмотрено индивидуальное ознакомление с экспонатами. Так посетитель попадает в реконструированный грузовой вагон, наполненный ящиками с картинами и скульптурами, перевозимыми в спешке из культурной столицы России. При подготовке экспозиции был отснят пейзаж, который открывался из вагона на пути в Свердловск, а также записано аудио, сопровождающее произведения искусства в безопасное место. Далее следует реконструированный по фото кабинет, где художники реставрировали привезенные работы, в то время как за окнами бушевала вьюга. Внутри можно ознакомиться с воспоминаниями эвакуируемых сотрудников, редкими фото и графическими зарисовками из жизни Свердловского филиала Эрмитажа.

На этом же этаже располагается лекторий, который, согласно расписанию, сможет посещать от 20 до 25 человек ежедневно. На них ученикам, студентам и просто ценителям истории будут рассказывать о западноевропейском и современном искусстве, а также проводить мастер-классы с детьми. Все это буквально проходит под крышей культурного объекта в окружении деревянных и металлических несущих конструкций кровли, внутри которых расположен небольшой выставочный проект четырех современных уральских художников – "Точки опоры". Среди них работы Елены Слобцевой (Городки), Федора Телкова (Сказы), Алисы Горшениной (Магический наличник) и Виктора Давыдова (Americanizer).

Демонстрация экспозиции не была бы возможна без помощи меценатов. В конце октября, по окончанию выставки, все экспонаты будут выкуплены ими у художников и переданы в дар через "Культурный фонд Малыщук".

Для тех, кто не особо любит лифты и не горит желанием спускаться по скучной лестнице, при реконструкции здания была сохранена винтовая лестница, которая позволит попасть из "вагона поезда" прямиком в выставочный зал западноевропейского искусства на втором этаже. Постоянная экспозиция включает в себя два раздела: "Искусство античного мира" и "Западно-европейское искусство XV – начала XX века".

"На каждом этаже можно увидеть кирпичную стену. Это восточная граница памятника архитектурного наследия. Идея реализации проекта реконструкции в том, чтобы все экспонаты находились внутри здания памятника, как это было во времена войны. Все остальные пространства вынесены фактически наружу. Внутри памятника вы увидите деревянный пол, кирпич, штукатуренные стены. Здесь, в большом атриуме, где раньше ничего не было, мы специально использовали другие решения: монохромная гамма, метал, стекло, бетон. Это городская среда, куда человек может выйти из режима напряженного восприятия музея. Мы хотим, чтобы горожанин увидел, что музей – это не так сложно и страшно, как иногда кажется", - рассказал директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

В рамках культурного отдыха любой желающий может посетить мини-библиотеку, в которую из Эрмитажа ежегодно поступает порядка 250 томов литературы, посвященной искусству. Отдохнуть и перезагрузить мозг можно и у панорамного окна с видом на ул. Вайнера, а также выпить "музейного" кофе. В отличие от иных экспонатов, напиток свежий, а из "музейного" в нем только бумажные стаканчики, на которых в ближайшее время планируют начать изображать произведения искусства, представленные в уральском Эрмитаже.

Спуститься на первый этаж можно как по лестнице, так и на лифте и эскалаторе. Внизу располагается главная выставка музея – "От романтизма к импрессионизму" из собрания Государственного Эрмитажа – французская живопись и скульптура XIX века. Специально для выставки были отобраны 22 скульптуры из бронзы и мрамора, среди которых работы Огюста Родена, Антуана-Луи Бари, Жана-Франсуа-Теодора Жештера и Александра Фальгера. Помимо этого, в экспозиции представлены портреты, пейзажи и натюрморты Ван Гога, Моне, Писсаро, Тройона, Сезанна, Жиже-Ле Брена и других знаменитых художников XIX века.

На выставку не допускаются дети младше 12 лет, а уже 31 октября ее заменят другой экспозицией. В дальнейшем зал на первом этаже будет дважды в год обновлять выставку экспонатами из музеев со всей России. О тематике каждой из них будет известно заранее, поскольку, по словам Корытина, на подготовку только одной экспозиции уходит до полутора лет.

Предугадывая восхищение посетителей и желание забрать какой-либо шедевр с собой домой, на первом этаже "Эрмитаж-Урала" расположился небольшой магазинчик. В нем по приемлемой цене можно прибрести книги и скетчбуки, зонтики, фартуки и различную канцелярию с изображением полюбившихся картин и скульптур. Все сувениры изготовлены на заказ или привезены из самого "Эрмитажа" специально для уральцев, которые слишком заняты для посещения Санкт-Петербурга.

"Главное достоинство этого проекта – это то, что памятник не пострадал. Здесь не изменено ничего. Все гардеробы, лифты, эскалаторы, кассы – выведены за пределы памятника. Единственное что мы сделали, это разобрали оконные проемы для входа в залы с экспозициями. Это большое достижение. Сохранить - было одним из главных концептов реконструкции. "Сохранить" – это слово, понятие, действие, это то, что мы хотим донести до всех наших посетителей. Мы сохранили памятник, памятник сохранил "Эрмитаж", и музей это в принципе не только демонстрация удовольствия и развлечение, это часть истории, которую мы имеем счастье хранить", - резюмировал Корытин.

Напомним, что дата открытия центра неслучайна. Именно 1 июля 1941 г. первый эшелон с музейными сокровищами ушел из Ленинграда на восток, в Свердловск. Музей планировали открыть еще в 2020 г., однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Вчера одним из первых гостей "Эрмитаж-Урала" стала министр культуры РФ Ольга Любимова, которая, по словам директора музея ИЗО, осталась под приятным впечатлением. К сожалению, ни один из 20 представителей "Эрмитажа" не смог приехать на открытие из-за усугубившейся ситуации с коронавирусом, потому и вопрос с делегацией на "Днях Эрмитажа" в октябре, как отмечает Корытин, пока поднимать рано. Однако мероприятие уже обещает проведение традиционных мастер-классов по реставрации, выставку одного шедевра, а также награждение журналистов, пишущих об архитектуре и искусстве.

Напомним, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вход в музей, как и в другие общественные места, осуществляется исключительно в защитных масках и после термометрии.